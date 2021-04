ÖBB-Informationsschalter am Wiener Praterstern überfallen

Die Polizei fahndet nach dem Verdächtigem, der Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht und sich aus der Kassenlade bedient hatte, die für Ticketverkäufe vorgesehen ist.

Ein Mann hat am Mittwochnachmittag einen ÖBB-Informationsschalter am Praterstern in Wien-Leopoldstadt überfallen und Bargeld aus einer Handkassa erbeutet. Die beiden Angestellten brachten sich laut ÖBB in Sicherheit. Die Polizei hatte zuvor berichtet, dass die ÖBB-Bediensteten von dem Räuber eingesperrt worden waren, sich aber selbst befreien konnten. Sie blieben unverletzt, berichtete die Polizei.

Der Mann, von dem zunächst keine Beschreibung vorlag, war gegen 14.15 Uhr zur Tat geschritten. Er bedrohte die beiden ÖBB-Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und bediente sich aus der Kassenlade, die für Ticketverkäufe vorgesehen ist. Die Höhe der Beute war zunächst unklar. Die Polizei hofft sich nun Hinweise durch die zahlreichen Videokameras des Bahnhofs.

(APA)