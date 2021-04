Israel steht am Apartheid-Pranger

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erhebt in einem Bericht schwere Vorwürfe. Israel spricht von einem „Propagandapamphlet“. Wo liegt die Wahrheit?

Kritik ist Israel gewöhnt, selten jedoch wird sie so drastisch formuliert: Die israelischen Autoritäten, heißt es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW), begingen „die Menschenrechtsverbrechen Apartheid und Verfolgung“, um „die Dominanz jüdischer Israelis über Palästinenser in Israel und den besetzten Gebieten aufrechtzuerhalten“.

Als Konsequenz fordert HRW die Staatengemeinschaft auf, Sanktionen gegen israelische Offizielle zu erheben und eine UN-Untersuchungskommission ins Leben zu rufen. „Während ein großer Teil der Welt Israels Besatzung, die ein halbes Jahrhundert alt ist, wie eine temporäre Situation behandelt, hat die Unterdrückung der Palästinenser dort eine Schwelle und eine Permanenz erreicht, die die Definition für die Verbrechen Apartheid und Verfolgung erfüllt“, sagte der HRW-Geschäftsführer Kenneth Roth.