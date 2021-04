Biker rammt auf Flucht vor Polizei Scooterfahrer: Zwei Tote

Der Motorradfahrer war zuvor bei Rotlicht mehrere Kreuzungen gerast. Der 24-jährige und der 26-jährige Scooterfahrer starben noch an der Unfallstelle.

Auf der Flucht vor einer Zivilstreife hat ein 24-jähriger Motorradfahrer Mittwochabend in Linz einen 26-jährigen Scooterfahrer gerammt. Beide wurden bei der Kollision so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben, berichtete die Polizei. Der Biker hatte zuvor mehrere Kreuzungen bei Rot überfahren und war mit hohem Tempo vor der Streife davongerast.

Die Zivilstreife hatte gegen 22.30 Uhr den Motorradfahrer gesehen, als er im Ortsgebiet einen anderen Biker rechts überholte und stark beschleunigte. Die Beamten schalteten das Blaulicht ein und fuhren dem Motorrad nach. Der 24-jährige Lenker missachtete daraufhin mehrere rote Ampeln und fuhr mit hohem Tempo durch die Stadt. An einer Kreuzung fuhr der Scooterfahrer - er hatte Grün - gerade ein und wurde von dem Motorrad gerammt. Der Scooterfahrer stürzte und wurde auf die Fahrbahn geschleudert, der Motorradfahrer rutschte gegen ein abgestelltes Auto. Beide erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

