Die luxuriösesten Hotel-Suiten der Welt

Das Privatjet-Magazin Elite Traveler hat die 100 besten Hotelsuiten für das Jahr 2021 gewählt. Luxuriös, außergewöhnlich und auch eine Spur dekandent.

Wo Superreiche nach der Coronavirus-Pandemie Urlaub machen, das will das Privatjet-Lifestyle-Magazin "Elite Traveler" ganz genau wissen. Immerhin wurden die 100 besten Hotelsuiten gewählt und bei Preisen mit bis zu 50.000 Dollar pro Nacht sind auch die Ansprüche sehr hoch. "Opulent, extravagant und dekadent", wie das Magazin schreibt. "Außergewöhnliche Annehmlichkeiten, atemberaubendes Design und over-the-top Liebe zum Detail sorgen dafür, dass sich diese Suiten von anderen abheben."

Hilltop Villa, Laucala Island, Fidschi

Die Hilltop Villa auf der Privatinsel Laucala Island auf Fidschi ist auf dem höchsten Punkt der Insel zu finden und bietet atemberaubende Ausblicke und viel Platz. Neben einer Villa gibt es noch zwei Gästehäuser, einen privaten Pool und eine private Landebahn für die diskrete Ankunft auf der Insel. Eine Nacht in der Villa, die eigentlich schon fast ein eigenes Boutiquehotel ist, kostet 52.000 Dollar, umgerechnet 43.000 Euro.

Vierzimmer Villa mit Nanny Zimmer im Viceroy Los Cabos, Mexiko

Weniger tief in die Tasche greifen muss man bei dieser Suite, die sich ab 12.000 Dollar (9900 Euro) pro Nacht zu Buche schlägt. Neben den vier Schlafzimmern gibt es eine Küche und einen Entertainment-Raum. Auf der Dachterrasse des Hauses befindet sich ein Pool, ein Solarium sowie ein Grill.

The One Above Penthouse im One & Only in Kapstadt, Südafrika

Ein phänomenaler Blick auf den Tafelberg ist aus fast allen Räumen des Penthouse möglich. Das Penthouse besteht aus drei Etagen, wobei auf jeder Etage ein Pool zu finden ist. Vier Schlafzimmer, sechs Badezimmer und eine Terrasse mit einer Außendusche gehören zu den Annehmlichkeiten. Eine Übernachtung schlagt ab 9500 Dollar (7840 Euro) zu Buche.

Suite mit drei Schlafzimmern und zwei Pools, Anantara Kihavah Maldives Villas, Malediven

Drei Schlafzimmer mit drei Bädern und drei Outdoor-Duschen, Wohnzimmer, Lounge, Esszimmer, Küche mit Weinkühlschrank und großzügiger Terrasse samt Infinity-Pool sorgen hier für einen Urlaub der Extraklasse. Spa-Behandlungen werden direkt in der Villa angeboten. Ab 15.000 Dollar pro Nacht (12.300 Euro).

Alcova Tiepolo Suite im Aman Venice, Venedig, Italien

Die vergoldeten Fresken des Malers Giovanni Battista Tiepolo aus dem 18. Jahrhundert sind ein ganz besonderes Feature der Suite. Das Hotel befindet sich in einem der acht Paläste am berühmten Canale Grande und ist sehr diskret. So gibt es weder ein Türschild noch eine Rezeption, es ist nur für Kenner geöffnet. Etwa 4700 Euro kostet hier die Übernachtung.

Armani Dubai Suite, Armani Hotel, Dubai

Das Armani Hotel in Downtown Dubai ist im berühmten Wolkenkratzer Burj Kahlifa zu finden. Die Suite mit zwei Schlafzimmern bietet nicht nur eine spektakuläre Aussicht auf die Stadt und die Wüste, sondern ist auch mit einem kompletten Fitnesscenter ausgestattet. Wer in Dubai vor allem aufgrund des Shoppingerlebnisses ist, wird sich freuen. Das Hotel hat einen direkten Zugang zur Dubai Mall. Für die Übernachtung muss man jedoch 6700 Euro einrechnen.

Baccarat Suite im Baccarat Hotel, New York City, USA

Pariser Flair in New York. In der Nähe des Museum of Modern Art gelegen, ist das Hotel der perfekte Ausgangspunkt für eine Sightseeingtour. Das Hotel selbst hat sich dabei mit den typisch roten Akzenten und den Kronleuchtern klar dem französischen Stil verschrieben. Außerdem ist im Hotel das einzige La Mer Spa der USA zu finden. Die Suite mit einem Schlafzimmer ist vor allem für Naschkatzen das Richtige: Immerhin wird in die Suite Patisserie von Maison Ladurée geliefert. Eine Übernachtung kommt auf etwa 11.900 Euro.

Belle Etoile Suite, Le Meurice, Paris, Frankreich

Seit 1835 ist das Le Meurice ein Luxushotel. Das historische Palais in der Nähe des Louvre und des Place Vendôme kann mit einem Mix aus historischen und zeitgenössischen Details aufwarten. Das zeigt sich auch in der Belle Etoile Suite, die über eine eigene Dachterrasse und einem 360-Grad-Ausblick auf die Stadt verfügt. Die vier Zimmer der Suite sollen den Stil des modernen Versailles verkörpern. Ein Highlight ist zudem das Badezimmer aus Marmor.

Villa Rose-Pierre im Grand-Hotel du Cap-Ferrat, Frankreich

Die rosarote Villa verfügt über vier Schlafzimmer und hat bereits Gäste wie Elizabeth Taylor und Winston Churchill beherbergt. Eine private Dachterrasse, Pool, Tennisplatz, Sauna, Fitnessstudio und Butler gehören zu den Annehmlichkeiten. Ab 6600 Euro.

Kempinski Palais Hansen Vienna, Presidential Suite, Wien, Österreich

In die Top 100 hat es auch ein österreichisches Hotel geschafft. Die Presidential Suite im Kempinski Palais an der Ringstraße ist die größte Suite Wiens. Zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, ein Büro und eine Kitchenette gehören dazu. 7800 Euro muss man dafür berappen.

