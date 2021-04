Spahn: Eine Million Deutsche an einem Tag geimpft

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn teilte mit, dass am Mittwoch mehr als ein Prozent der Bevölkerung geimpft wurde.

In Deutschland sind am Mittwoch erstmals mehr als eine Million Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) teilte am Donnerstag mit, dass damit erstmals auch mehr als ein Prozent der Bevölkerung an einem Tag ein Vakzin bekam.

730.000 Dosen seien in Arztpraxen verabreicht worden, 360.000 in Impfzentren. Damit haben nach Angaben Spahns nun 25,9 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Corona-Impfung erhalten, 7,5 Prozent haben durch eine weitere Impfung einen Vollschutz. “Das zeigt, wie stark wir an Geschwindigkeit gewonnen haben“, sagte der CDU-Politiker.

Allerdings variiert das Impftempo in der Woche immer noch

sehr stark, deshalb ist wieder mit einem erneuten Rückgang in

den Tageswerten zu rechnen. Der Grund ist, dass weiter nur eine

begrenzte Menge an Impfstoff zur Verfügung steht. Ein starker

Anstieg der Lieferungen ist im Mai und dann eine erneute

Steigerung im Juni geplant.

Die Bundesregierung hatte in den vergangenen Tagen ihre

Zusage bekräftigt, dass bis Ende des Sommer jeder Erwachsene ein

Impfangebot erhalten haben sollte. Der Präsident des

Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, wies darauf hin, dass aber

erst zwei Drittel der über 80-Jährigen geimpft worden seien und

nur 30 Prozent der über 70-Jährigen. Spahn sagte, er rechne

damit, dass in den Sommerferien auch Kinder und Jugendliche über

zwölf Jahre mit dem Impfstoff von BioNTech geimpft

werden könnten, wenn es dafür eine Zulassung gebe.