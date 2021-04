Raketen und ein Hutschpferd: Wie die Neos punkten wollen

Beate Meinl-Reisinger fordert ein Zukunftskonvent, um die Krise zu lösen. Ihre Partei positioniert sich zwischen Regierungskritik und Verständnis.

Beate Meinl-Reisinger hat einen Traum. „Ich sehe Kinder, die wieder miteinander spielen können. Ich sehe Großeltern, die ihre Enkelkinder wieder in die Arme schließen“, spricht sie an diesem Donnerstag im zehnten Stock des Haus des Meeres mit Blick über die Dächer Wiens. Der Ort für die Grundsatzrede der Neos-Chefin ist bewusst gewählt, denn in besseren Zeiten sei der Zoo ein Ort, „der wurlt von ganz vielen Kindern“, wie Meinl-Reisinger sagt. Doch welche Visionen hat sie für die Zukunft, wie will sie ihre Partei für die Zeit nach Corona positionieren?