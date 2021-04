Österreichs Olympia-Teilnehmer werden ab Mai geimpft

Die qualifizierten Athleten werden durchgeimpft, sofern der Impfstoff rechtzeitig eintrifft.

Das Bundesministerium für Sport hat bestätigt, dass Österreichs Olympia-TeilnehmerInnen noch im Mai und Juni geimpft werden können. Einzige Voraussetzung: Dass die für 30. April angekündigte Impfstofflieferung auch tatsächlich bei den zuständigen Stellen fristgerecht eintrifft.

Die Aktion wurde vom ÖOC initiiert und koordiniert und wird vom Bundesministerium für Sport in Kooperation mit dem Österreichischen Bundesheer abgewickelt. „Wir sind dankbar, dass alle Olympia-TeilnehmerInnen, die geimpft werden wollen, in den nächsten Wochen zum Zug kommen sollen. Die Sicherheit und Gesundheit der Aktiven und BetreuerInnen in Tokio ist unsere höchste Priorität“, betont ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel.

(red)