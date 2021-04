Auch Orbáns Zaun kann sie nicht lang aufhalten

Schlepper schleusen Migranten routinemäßig durch ungarisches Gebiet. Eine Reportage von Serbiens Grenze.

Die Erfahrungen seiner zweijährigen Odyssee haben den Mann mit den blauen Augen vorsichtig gemacht. „Bitte keine Namen, keine Aufnahmen, keine Fotos“, sagt der drahtige Syrer Adil (Name geändert), der immerhin erzählt, er sei in seiner Heimat ein Bau-Ingenieur gewesen.

Jetzt wartet er mit fünf seiner Schicksalsgenossen im Schatten eines Obstbaums vor dem Hostel Beli Dvor („Weißes Schloss“) im nordserbischen Sombor auf den Einbruch der Dunkelheit. Sie wollen erneut versuchen, über die ungarische Grenze zu gelangen, so Adil: „Wir wollen dieses Mal unter dem Zaun durch, nicht drüber.“

Schon im Jahr 2019 hatte sich der Mann in der blauen Windjacke aus seiner kriegszerstörten Heimat in den Westen aufgemacht. „Ich will nach Europa, ein neues Leben haben“, umschreibt er in brüchigem Englisch sein Ziel. Über die Türkei, Griechenland, Albanien und den Kosovo sei er in den Nordwestzipfel Serbiens gelangt. Doch in Sombor hänge er nun schon „fast fünf Monate“ lang fest.