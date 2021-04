(c) APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER (PETER LECHNER)

Trauerfeier für Hugo Portisch in der Feuerhalle Simmering

Journalisten-Legende Hugo Portisch wurde in der Feuerhalle Simmering verabschiedet. Mit Wehmut – aber in Erinnerung an die ihm eigene Zuversicht.

Für den Abschied hatte sich Hugo Portisch sein Lieblingsensemble ausgesucht. „Just a Closer walk with thee“ spielte das Hot Jazz Ambassadors Quintett als erstes Stück. Pathos hatte sich bei Hugo Portisch wohl ohnehin niemand erwartet. Stattdessen: Heitere Gelassenheit.