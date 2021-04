Erste Fälle der indischen Virus-Variante in Frankreich entdeckt

Die zuerst in Indien entdeckte Coronavirus-Variante wurde mittlerweile in mindestens 17 Ländern nachgewiesen.

Bei drei Personen wurde die Coronavirus-Variante B.1.617 nachgewiesen. Sie sollen zuvor in Indien gewesen sein.

Frankreich hat erste Fälle der indischen Coronavirus-Variante B.1.617 registriert. Es handelt sich um drei infizierte Personen, die zuvor nach Indien gereist waren, gab das französische Gesundheitsministerium bekannt.

In Österreich gelten seit Donnerstag Einreisebeschränkungen für Indien: Für Direktflüge besteht ein Landeverbot, nach Österreich einreisen darf - mit Quarantänepflicht - nur, wer einen Wohnsitz im Lande hat. Laut Mitteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Mittwoch wurde die zuerst in Indien entdeckte Coronavirus-Variante mittlerweile bereits in mindestens 17 Ländern nachgewiesen.

(APA/Reuters)