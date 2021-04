Der Prozessauftakt soll am 17. September am Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien stattfinden.

Nachdem die ursprünglich für April geplante erste mündliche Verhandlung der Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich in der Causa Ischgl verschoben worden war, steht nun ein neuer Termin fest. Der Prozessauftakt soll am 17. September am Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (LGZ Wien) stattfinden. Dies teilte der Verbraucherschutzverein (VSV) am Freitag in einer Aussendung mit.

(APA)