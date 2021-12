Gewaltbereitschaft in die Tat umgesetzt

(c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Nach den tödlichen Schüssen in der Brigittenau Ende April auf seine Ex-Partnerin ist nun der Prozess gegen den "Bierwirt" zu Ende gegangen. In diesem Jahr gab es in Österreich bereits 31 mutmaßliche Frauenmorde.

Es war der neunte von 31 Femiziden in Österreich in diesem Jahr: der des „Bierwirtes“ an seiner Ex-Freundin. Er machte bereits mit Hassbotschaften und Gewaltakten über das Internet auf sich aufmerksam. Solche zu ignorieren darf nicht die Lösung sein.

Es waren erniedrigende Worte, die die jetzige Klubobfrau der Grünen im Nationalrat, Sigrid Maurer, im Jahr 2018 erreicht haben. Erreicht haben sie auch die Öffentlichkeit, denn Sigrid Maurer entschied sich damals, mit der Welt zu teilen, was an Obszönität so auf sie einprasselte.

Und dann geschah Folgendes: Der Schreiber jener Zeilen wehrte sich, er bestritt, die Nachrichten selbst abgeschickt zu haben und klagte Sigrid Maurer auf „üble Nachrede“ – sie wurde also zur Angeklagten, sie wurde vom Opfer zur Täterin gemacht, wie dies in der Fachsprache als „Victim Blaming“ bezeichnet wird. Der Prozess ging dann zwar gut für Maurer aus, der Urheber zog seine Klage zurück, sie wurde freigesprochen.

Nicht gut ging es für eine andere Frau aus - nämlich für die ehemalige Partnerin des mutmaßlichen Verfassers jener Nachrichten. Sie wurde im April dieses Jahres von ebendiesem erschossen. Gestern ist der Prozess gegen den 43-Jährigen zu Ende gegangen, er bekam lebenslange Haft und wurde in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Er nehme das Urteil an und „werde büßen“, sagte der Bierwirt im Anschluss.

So steht nun hinter diesen Taten offenbar dieselbe Person. Seine Zeilen hätten uns viel vom Frauenbild dieses Mannes sagen können. Sie hätten zeigen können, wo Gewalt und Hass gegen Frauen beginnen. Uns zeigen können, dass mit Hass im Netz nicht zu spaßen ist. Uns zeigen können, wie mit Frauen umgegangen wird, die sich gegen sexuelle Übergriffigkeiten wehren. Uns zeigen können, dass man sie ernst nehmen muss. So haben sie uns gezeigt, wo Zeilen wie diese enden können.