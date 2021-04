Langgediente Miliärs warnen vor „Zerfall“ und „Bürgerkrieg“ in Frankreich. Der Generalstabschef droht mit Konsequenzen. Untersützung kommt nicht nur aus der Rechtsaußenpartei von Marine Le Pen. Präsident Macron schweigt.

Pensionierte Generäle, die in einer rechten Wochenzeitung vor der Gefahr eines Bürgerkriegs warnen. Das sind die Zutaten für eine Debatte, die derzeit intensiv in Frankreich geführt wird. In einem offenen Brief warnen die Altmilitärs vor einem "Zerfall" Frankreichs, einem drohenden "Bürgerkrieg" und letztlich einem "Eingreifen unserer aktiven Kameraden in einer gefährlichen Mission zum Schutz unserer zivilisatorischen Werte". Die Unterzeichner fordern den Präsidenten und die Regierung auf, die Nation unter anderem vor dem "Islamismus und den Horden aus den Vorstädten" zu verteidigen. Der Text war in der vergangenen Woche in der rechtsgerichteten Wochenzeitung "Valeurs Actuelles" erschienen. Nach Angaben der Zeitung wird der Brief von etwa "hundert hohen Offizieren und mehr als tausend weiteren Militärangehörigen" unterstützt.

Den pensionierten Generälen und weiteren Militärs drohen nun Konsequenzen. Eine endgültige Pensionierung der Generäle sei möglich, sagte Generalstabschef François Lecointre am Donnerstag der Zeitung "Le Parisien". Das bedeutet praktisch, dass bestimmte Privilegien wegfallen können. Den beteiligten noch aktiven Militärs drohten Disziplinarstrafen. "Meine Absicht ist, dass sie für die ranghöheren Offiziere strenger und für die weniger ranghöheren Offiziere weniger streng sein sollten", sagte Lecointre.

"Unter den Unterzeichnern befinden sich heute 18 Personen im aktiven Dienst - darunter vier Offiziere - von 210.000 aktiven Soldaten", sagte Lecointre. Der Brief sei ein "inakzeptabler Versuch, die Armee zu manipulieren". Der Aufruf samt „Putschfantasien“ gebe „in keiner Weise die geistige Verfassung der heutigen Armee“ und ihrer 210.000 Mitglieder wieder.

Lob von Le Pen, Kritik von der Regierung

Während die Regierung und Linke den Brief verurteilen, bekommen die Militärs von politisch rechter Seite Unterstützung. So zeigte Marine Le Pen Verständnis für die Sorge der Militärs. Die Unterzeichner brächten zum Ausdruck, dass die Situation des Landes besorgniserregend sei und es Regionen der Gesetzlosigkeit gebe, sagte sie am Dienstag dem Sender Franceinfo. Präsident Emmanuel Macron solle sich fragen, was Generäle dazu treibe, sich in dieser Weise zu äußern. Laut Franceinfo stehen einige Unterzeichner des Textes ihrer Le Pens Partei „Rassemblement National" nahe oder sind für sie bei Wahlen angetreten. Sie habe den Brief aber nicht initiiert, so Le Pen.

Präsident Macron - immerhin auch Oberbefehlshaber des Heeres - schweigt vorerst in der Debatte. Er überlässt die Reaktion seinen Kabinettsmitgliedern, etwa Premier Jean Castex, der wiederum Le Pen angriff. Diese würde mit ihrem Lob für den Brief die Vorstöße „gegen den Staat“ offen unterstützen. Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly hatte den Text als "unverantwortlich" bezeichnet. Linksaußen-Politiker Jean-Luc Mélenchon sieht in dem Brief einen "Aufruf zum Aufstand". Er forderte, noch aktive Militärs, die den Brief unterstützen, aus dem Militär zu entfernen.

Ex-Ministerin Dati: „Das ist Realität"

Die EU-Abgeordnete der konservativen Partei „Les Républicains“ Rachida Dati - sie war Justizministerin im Kabinett von Präsident Nicolas Sarkozy - hat hingegen Verständnis für die Kritik der Generäle. „Was in diesem Brief geschrieben steht, ist Realität“, sagte Dati dem Sender Franceinfo. „Wenn Sie ein Land haben, das von einem Guerillakrieg in der Stadt geplagt ist, wenn Sie eine sehr regelmäßige und sehr hohe terroristische Bedrohung haben, wenn Sie zunehmend extreme und offensichtliche Ungleichheiten haben, wenn ein Teil unserer Landsleute sich von der Gesellschaft abschotten, können wir nicht sagen, dass es dem Land gut geht“, sagte Dati.

Auch in Österreich gab es Lob für den Brief der französischen Generäle - von FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. Der Brief zeige „in eindringlichen Worten auf, dass Frankreich durch den immer stärker werdenden Islamismus kurz vor einem Bürgerkrieg stehe“, wird Schnedlitz in einer Aussendung zitiert. Auch Österreich sei vor dieser Entwicklung nicht ausreichend geschützt. Das „Allerseelen Attentat“ sei nur die Spitze des Eisbergs. „Unsere Kultur und unser Wohlstand befinden sich auf einem Scheideweg. Wenn keine wirksamen Gegenmaßnahmen ergriffen werden“, so Schnedlitz.

Gesetzesentwurf gegen Terror

Zuletzt war es eine tödliche Attacke auf eine Polizeimitarbeiterin, die die Sicherheitsdebatte in Frankreich weiter vorangetrieben hatte. Die Regierung will den Kampf gegen den Terror verstärken und hat zu diesem Zweck am Mittwoch einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der es unter anderem erleichtern soll, potenzielle Täter im Internet aufzuspüren. "Die islamistische Bedrohung bleibt sehr hoch", warnte Premierminister Castex nach der Regierungssitzung. Staat und Justiz müssten mit verstärkten Mitteln ausgestattet werden.

Konkret soll es nun möglich sein, Täter im Netz besser zu überwachen. Dies soll zum Beispiel mithilfe von Algorithmen erfolgen, die es ermöglichen, Verbindungen automatisiert zu verarbeiten. Die Technik soll auch auf Webadressen ausgeweitet werden. Es gehe darum, mit neuen Technologien Schritt zu halten, sagte Innenminister Gérald Darmanin. Terroristen würden immer selten SMS oder normale Telefonleitungen verwenden, sondern stattdessen etwa auf verschlüsselte Messenger setzen. Bei Datenschützern sind die Regierungspläne umstritten.

Auflagen für bestimmte Ex-Sträflinge

Der Entwurf sieht außerdem schärfere Auflagen für Menschen vor, die wegen Terrordelikten eine bestimmte Zeit im Gefängnis saßen. Ihnen können bestimmte Pflichten auferlegt werden. Justizminister Eric Dupond-Moretti zufolge sind davon in Frankreich weniger als hundert Gefangene betroffen. Auch bei Hausdurchsuchungen von Verdächtigen sollen die Behörden künftig freiere Hand haben. Die Schließung von Gotteshäusern, die in Verdacht stehen, Terror zu unterstützen, kann auf weitere Räumlichkeiten ausgeweitet werden.

Über den Gesetzesentwurf wird nun im Parlament debattiert, das grünes Licht für die Verschärfungen geben muss. Frankreich wird seit Jahren vom islamistischen Terrorismus erschüttert. Der Regierung zufolge sind seit 2017 bereits 36 Attentate im Land vereitelt worden. Der Regierung wird immer wieder vorgeworfen, im Kampf gegen den Terror zu lax zu sein.

(APA/dpa/AFP/Red.)