Getötete Frau in Wien: Politik zeigt sich erschüttert

Erschüttert zeigt sich SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek angesichts des schon neunten Frauenmordes in diesem Jahr in Österreich. "Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren und müssen den Schutz von Frauen rasch verbessern", meinte sie in einer Aussendung. Die SPÖ-Frauen drängen auf eine sofortige Umsetzung eines Gewaltschutzgipfels mit allen in diesem Bereich tätigen Organisationen.

Neos-Frauensprecherin Henrike Brandstötter meinte ebenfalls in einer Aussendung, es brauche dringend mehr Budget für Gewaltschutz und mehr Hilfseinrichtungen für Gewaltopfer: "Vor allem Frauen mit Behinderungen, Asylwerberinnen und auch Kinder, die Zeugen von häuslicher Gewalt werden, bekommen nicht die notwendige Unterstützung und Betreuung."

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) drückte am Rande einer Pressekonferenz, bei der eigentlich über das Programm "Sprungbrett“ für Langzeitarbeitslose informiert werden sollte, ihr „tief empfundenes Beileid“ aus. Ihr Appell: „Wir müssen hier wirklich etwas tun".

