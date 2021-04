Julius Meinl Kaffee expandiert in Süditalien

Die Italien-Tochter des Traditionskaffeerösters sucht Handelsvertreter. Bisher konnte man sich vor allem in Norditalien etablieren.

Julius Meinl Kaffee will in Süditalien expandieren. Die Italien-Tochter des Traditionskaffeerösters, die vor allem in Norditalien etabliert ist, sucht Handelsvertreter, um in den süditalienischen Regionen zu expandieren. "Trotz der Tatsache, dass das letzte Jahr für die Gastronomie besonders schwierig war, wollen wir weiterhin in Italien investieren, einem strategischen und wachsenden Markt", kommentierte Andreas Hosp, Geschäftsführer von Julius Meinl Italia.

"Neben der Konsolidierung unserer Präsenz im Nord- und Mittelitalien wollen wir nach den sehr positiven Erfahrungen im Westen Siziliens in den kommenden Jahren das ganze Land abdecken; aus diesem Grund suchen wir jetzt Partner für die Entwicklung des Geschäfts in Schlüsselregionen wie Kampanien, Apulien, Basilikata, Kalabrien und Sizilien", so Hosp in einer Presseaussendung.

In mehr als 70 Ländern vermarktet

Julius Meinl Kaffee - gegründet im Jahr 1862 - beschäftigt aktuell 800 Mitarbeiter weltweit, davon etwa ein Fünftel in Österreich. Der Kaffeeröster zählt in mehr als 40 Ländern zu den führenden Premium-Kaffeemarken und wird in mehr als 70 Ländern vermarktet. Der Kaffee für die rund 50.000 Geschäftskunden und für den Einzelhandel wird in Wien und Vicenza (Italien) geröstet.

(APA)