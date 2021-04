Montana Aerospace übernimmt Luftfahrt-Zulieferer Cefival

Michael Tojners Montana Aerospace rüstet sich mit Zukäufen für die Zeit nach Corona. Das Closing des Deals wird im Februar angepeilt.

Die dem österreichischen Investor Michael Tojner gehörende Montana Aerospace hat die Übernahme des französischen Luftfahrt-Zulieferers und Titanverarbeitungsspezialisten Cefival abgeschlossen. Cefival hat 2020 mit 61 Mitarbeitern etwa 13 Millionen Euro Umsatz erzielt, wurde in die UAC-Gruppe (Universal Alloy Corporation) von Montana Aerospace und deren vertikale Wertschöpfungskette eingegliedert und wird gerade in UAC Cefival umbenannt, teilte Montana Aerospace am Freitag mit.

