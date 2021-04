(c) imago images/Pixsell (Zeljko Hladika/PIXSELL via www.imago-images.de)

Mit 117 Seiten befeuert die EU-Kommission den Streit um Gentechnik – trotz einer klaren EuGH-Entscheidung.

Es sind einige wenige Sätze, welche die Gegner von gentechnisch veränderten Lebensmitteln hellhörig werden lassen: So heißt es auf Seite fünf eines am Donnerstag veröffentlichten EU-Working-Papers („Study on the status of new genomic techniques“) im letzten Absatz: „Eine rein sicherheitsrelevante Risikobewertung reicht möglicherweise nicht aus, um die Nachhaltigkeit zu fördern und zu den Zielen des Europäischen Green Deal beizutragen.“ Im „Green Deal“ lautet eine der Hauptforderungen, dass künftig der Einsatz von Agro-Chemikalien halbiert werden solle.

Brigitte Reisenberger, Gentechnik-Sprecherin der Umweltorganisation „Global 2000“: „Damit wird einerseits das Vorsorgeprinzip aufgeweicht und andererseits der Saatgutindustrie ermöglicht, die Einbußen bei Agro-Chemikalien durch ,neue Gentechnik‘ zu kompensieren.“ Im Begleitbrief an die portugiesische EU-Präsidentschaft heißt es außerdem, das Ziel sei, eine behördliche Regulierung und Aufsicht „verhältnismäßig“ zu gestalten, was auch Adaptierungen bei den Vorgaben der Kennzeichnung habe. Das liest Reisenberger als Ankündigung „von Ausnahmen für die ,neue Gentechnik‘“. Sie kritisiert außerdem, dass einige wichtige Arbeiten, die sich kritisch mit der „neuer Gentechnik“ auseinandersetzen, nicht einbezogen worden seien.

Wenig Gegenliebe für Design-Lebensmittel

Bei Gentechnik im Lebensmittelbereich war die Welt früher einfacher überblickbar: Da wurden Gene anderer Organismen in Pflanzen eingebaut, um bestimmte Eigenschaften zu aktivieren oder zu deaktivieren. Derartige Design-Lebensmittel stießen in Europa auf wenig Gegenliebe, auch deshalb, weil die Versprechungen (Einsatz von weniger Agro-Chemikalien) nicht erfüllt wurden. In Österreich war – und ist – dieser Widerstand besonders ausgeprägt, was sich unter anderem in der Teilnahme am Anti-Gentechnik-Volksbegehren zeigte: Es wurde von mehr als 1,2 Millionen Menschen unterstützt.

Die „neue Gentechnik“, um die es jetzt geht, basiert auf einer anderen Methode. Pflanzen, die verändert werden, wird jetzt kein Fremd-Organismus eingebaut, sondern es werden bestimmte Gene ein- oder ausgeschaltet. Das Ziel ist das gleiche wie bei der herkömmlichen Gentechnik: Aktivierung oder Deaktivierung bestimmter Eigenschaften.

Gentechnik auf dem Acker birgt für herkömmlich wirtschaftende Landwirte ein hohes Risiko, insbesondere für Bio-Bauern: Bei Windverfrachtungen kann es zu Auskreuzungen kommen – bio ist nicht dann nicht mehr bio, sondern kann auch schon ein bisschen gentechnisch verändert sein. Vor diesem Hintergrund ist eine Zulassung und strenge Kennzeichnung obligatorisch.

Lockerung der Vorschriften?

Bisher. Das „Working-Paper“ soll nun offenbar den Weg zu einer Lockerung der Vorschriften öffnen. Argumentiert wird dies damit, dass die Regelung zur Marktzulassung und Kennzeichnung der Saatgutindustrie wirtschaftliche Nachteile beschere. Argumentiert wird außerdem, dass die Änderungen durch „neue Gentechnik“ im Ergebnis vergleichbar seien mit der Folge von herkömmlichen Züchtungen. Unerwähnt bleibt in der EU-Unterlage, dass Züchtungen lange Zeiträume einnehmen. Dazu passt es recht gut, dass seitens der Industrie nicht so gerne von „neuer Gentechnik“ gesprochen wird, sondern lieber die Bezeichnung „neue Züchtungsmethoden“ gewählt wird.

Am Donnerstag und Freitag gab es einige Reaktionen auf die die Veröffentlichung der EU-Studie, nachdem es bereits Mitte April einen Appell an die Bundesregierung gegeben hat. „Für die Konsumentinnen ist damit das hohe Gut der Wahlfreiheit in Gefahr. Die derzeitige gültige Risikoabschätzung bei GVO soll die Konsumentinnen vor möglichen Risiken schützen. Das aufzulockern ist ein gefährliches Spiel“, sagt Iris Stutzmann, Sprecherin der Arbeiterkammer.

„Das Vorsorgeprinzip ist zentral"

Und Franziskus Foster, Sprecher der Österreichischen Berg- und Kleinbäuer_innen-Vereinigung, fordert: „Der große und wachsende gentechnikfreie Sektor muss geschützt sein, damit weiter auf bewährte Lösungen gesetzt werden kann. Es braucht eine unabhängige Risikobewertung, Zulassung und Kennzeichnung im Sinne von Bauern und Bäuerinnen, Konsument*innen, sowie Tieren und Umwelt. Das Vorsorgeprinzip ist zentral und aus gutem Grund anzuwenden.“

Das Thema der nun veröffentlichten EU-Studie hat der Europäische Gerichtshof bereits vor zwei Jahren beantwortet. In einem Urteil (C‑528/16) hat der EuGH wenig Zweifel an der rechtlichen Einordnung von Überlegungen gelassen, für „neue Gentechnik“ Zulassungs- und Kennzeichnungs-Auflagen zu lockern.

„Gemeinsame Gefahren"

In der Presseaussendung des Gerichtshofs hieß es im Juli 2018: „Denn mit der unmittelbaren Veränderung des genetischen Materials eines Organismus durch Mutagenese lassen sich die gleichen Wirkungen erzielen wie mit der Einführung eines fremden Gens in diesen Organismus, und die neuen Verfahren ermöglichen die Erzeugung genetisch veränderter Sorten in einem ungleich größeren Tempo und Ausmaß als bei der Anwendung herkömmlicher Methoden der Mutagenese.“

„In Anbetracht dieser gemeinsamen Gefahren würde durch den Ausschluss der mit den neuen Mutagenese-Verfahren gewonnenen Organismen aus dem Anwendungsbereich der GVO-Richtlinie deren Ziel beeinträchtigt, schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern. Ferner würde dieser Ausschluss dem Vorsorgeprinzip zuwiderlaufen, zu dessen Umsetzung die Richtlinie dient. Folglich gilt die GVO-Richtlinie auch für die mit Mutagenese-Verfahren, die nach dem Erlass der Richtlinie entstanden sind, gewonnenen Organismen.“

Bauernbund-Präsident Georg Strasser sieht das Höchstgerichts-Urteil nicht so streng. Schon am Montag hat er in einer Aussendung erklärt: „Das geltende EuGH-Urteil zeigt, wie diese neuen Züchtungsmethoden aktuell zu behandeln sind, aber das sollte nicht in Stein gemeißelt sein.“

Minister: „Nicht akzeptabel"

Für Bundesminister Wolfgang Mückstein ist die Situation klar, nicht zuletzt aufgrund der Deutlichkeit des EuGH. Eine Schwächung des Vorsorgeprinzips und der Wahlfreiheit sei nicht akzeptabel. Auch bei der „sogenannten neuen Gentechnik" muss weiterhin der Schutzmechanismus der Schadensvermeidung statt der Schadensbehebung gelten. „Die drei Grundpfeiler Vorsorgeprinzip, wissenschaftliche Risikobewertung und Kennzeichnungspflicht sind die notwendigen Leitlinien in einem verantwortungsvollen Umgang mit der neuen Gentechnik.“