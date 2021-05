Rote Brüche und eine trügerische Ruhe

Hans Peter Doskozils Rückzug wirft ein neues Licht auf die Machtverhältnisse in der SPÖ. Dank neuer Allianzen scheint Pamela Rendi-Wagner am 1. Mai 2021 fest im Sattel zu sitzen. Doch was ist nach der Pandemie?

Dass mit Gaby Schwarz ausgerechnet eine Exponentin der türkisen ÖVP dereinst zur Doskozil-Versteherin werden würde, hätte im Eisenstädter Landhaus auch niemand für möglich gehalten. Doch die stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin, selbst eine Burgenländerin, hatte diese Woche denselben Gedanken wie die pannonische SPÖ und hielt ihn in einer Aussendung fest.