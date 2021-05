Vanuatu: Als vor der Queen die Lianen rissen

Vanuatu in der Epidemie-Epoche, wo ein Ausflug nach Lienz schon als Fernreise gilt? Hier wurde das Bungee-Jumping erfunden – und das angstlösende Kava-Getränk.

Spricht man von Vanuatu, runzeln Europäer die Stirn – südpazifische Inselstaaten erzeugen klischeehafte Bilder. Die knapp 300.000 Bewohner der „Ripablik Blong Vanuatu“ genießen ihr melanesisches Kokospalmenklima de facto auf 83 Inseln und sprechen an die 130 Sprachen. Nirgendwo sonst auf der Welt herrscht derartige Sprachdichte, die meisten Inseln ziehen mehr Linguisten als Touristen an.

Fast alle Ni-Vanuata – die Selbstbezeichnung – beherrschen Bislama, das Handels- oder Verkehrsidiom, doch neun von zehn nur als Zweitsprache. Viele Pidgin-Begriffe offenbaren französischen und melanesischen Einfluss, ein Großteil des Vokabulars ist englisch. Konsonanten gehen auf Bislama oft verloren, four wird foa, school zu sukul. Den Landesnamen sprechen Ni-Vanuata aus, als würden Franzosen mit starkem Akzent auf Englisch „one or two“ sagen. Aufmerksames Hinhören erzeugt Aha-Erlebnisse: „Nambawan“ heißt so viel wie super. Mit „Mi wantem frut“ zeige ich an, Obst zu begehren, mit „Buk blong mi“ gebe ich meinen Besitzanspruch auf ein Buch bekannt. Der Begriff Bislama, ursprünglich entwertender Bedeutung, stammt aus der Kolonialrealität. Südpazifik-Bewohner schufteten im 19. Jahrhundert in Australien bei Ernte und Trocknungsprozess der erstaunlich populären Seegurke (Bêche-de-mer, Beach-la-Mar).

Die meisten Inseln ziehen mehr Linguisten als Touristen an. Fabio Hanashiro / Unsplash

Die Sandwich-Insel. Vanuatu ging als Hybridgebilde zwischen französischem und englischem Kolonialismus aus einem gemeinsamen Kondominium (1906–80) hervor. Dreihundert Jahre vorher hatten Spanier die Inseln betreten, 1774 gab James Cook ihnen den Namen „Neue Hebriden“ und taufte die Hauptinsel Efate auf „Sandwich“ um, nicht aufgrund ihrer Form oder aus Jux, sondern nach seinem Wohltäter, einem Earl von Sandwich. Das Sandwich ließ sich auspressen. Franzosen und Briten schickten ihre Neuen Hebriden erst in die Unabhängigkeit, als sich bei Kopra (Kokosnuss), Braunstein, Kakao und Fischfang kein Profit mehr abzeichnete. Heute dominieren Dienstleistungen, werden neben „Waterfall abseiling“ und „Zip lining“ auch sämtliche Wassersportarten betrieben.

Entdeckt wurde der teils bergige, teils dschungelbedeckte Archipel in der Form des Buchstaben Y vor 4000 Jahren, von Clans des Volks der Lapita aus Papua-Neuguinea. Seine Größe und Fruchtbarkeit bewahrte ihn vor mörderischen Territorialkämpfen. Viele Clans traten bald kaum noch in Kontakt zu den Nachbarn, außergewöhnliche Kulturvielfalt und Sprachdichte entstand. Der fruchtbare Boden lässt mehr als 1500 Spezies an Blumen, Farnen, Sträuchern und Bäumen wachsen, eignet sich ideal für Kakao- und Kaffeeanbau und Kopraproduktion (getrocknetes Kokosnussfleisch). Rare Fledermausarten bevölkern diese Welt, Land- und Seevögel, ungiftige Schlangen und Seeschlangen, dazu Tausende Riffbewohner wie Schildkröten, 450 Fischarten, Delfine und Wale, und selbstverständlich Seegurken, in der lokalen Küche getrocknet und mit Gemüse gekocht auftretend.

Als Pedro Fernandes de Queirós 1606 auf Espiritu Santo anlegte, dachte er, den mythischen Südkontinent entdeckt zu haben. Letztlich betrat er nur die größte Insel Vanuatus. Bald kannte man Tanna mit dem 361 Meter hohen Vulkan Mount Yasur, „outer islands“ wie Ambrym, Ambae, Banks & Torres oder die nördliche, äquatornächste Epi, wo heute noch Dugongs (Seekühe) leben.

In Pentecost wurde das Nanggol – Gol in der lokalen Sprache – erfunden, die offizielle Vorform des Bungee-Jumpings. Zur Yam-Erntezeit errichten die Pentecoster Sprungtürme aus Holz und Seilen, von denen sie sich, gesichert von Lianen, in die Tiefe stürzen. Einige glaubten, dass das Haar junger Männer, so es nach einem solchen „Land diving“ sanft den Boden streift, diesen für Yamwurzeln fruchtbar macht. Manchmal ist das Resultat beim Nanggol eine Querschnittlähmung oder, wie bei einer Showvorführung für die Queen 1974, als in falscher Jahreszeit mit zu trockenen Lianen gesprungen wurde, neben einigen Verletzten ein Toter.

80 Prozent der Ni-Vanuata wohnen in Dörfern, oft Zusammenschlüsse von kaum 50 Menschen, rund um einen Nakamal, Dorfzentrumsplatz, wo die Männer Kava trinken und Geschäfte debattieren. Kava, Lieblingsgetränk der Ni-Vanuata – bei uns Rauschpfeffer genannt –, wirkt entspannend, angstlösend. Offiziell darf es nur von Männern konsumiert werden. Wer bei Frauen nachfragt, erfährt, dass auch sie ihre Methoden haben, an die Droge heranzukommen. Bei traditionellen Zeremonien – „kastom“ oder custom, zum Beispiel der namens Nekowiar, ein drei Tage langer Geschenkeaustausch – mit Tanz oder ritueller Schweineschlachtung ist das Kavaritual Gelegenheit, sich mit Kenntnissen oder Reichtum hervorzutun.

Die Bäume zeigen an, wann es einen Zyklon geben wird .

Zyklone und Hütten. Der ungemütlichste Tag in Vanuatus jüngerer Geschichte war der 13. März 2015: Zyklon Pam traf die südlichen Inseln. 16 Todesopfer waren zu beklagen, meist dort, wo Gebäude aus modernen Baumaterialien auseinandergerissen wurden. Die Betonhäuser mit Metalldach waren dem Druck nicht gewachsen, Nägel und Schrauben gaben nach. Anders verhielt sich das bei den Hütten der dörflichen Ni-Vanuata. Ein spezifisches Modell, das „Zyklonhaus“ (auf Bislama „sae­klon haos“), erbaut aus traditionellen Holzsorten, blieb gänzlich unbeschädigt. Der Zyklonhausbau war allerdings im Rückgang begriffen, einfach, weil diese nur für fünf bis zehn Jahre errichtet werden. Zeitgenössischer Hausbau bietet ja den Vorteil eines Gesamtwohnbereichs unter einem Dach, während in Vanuatus Dörfern unterschiedliche Hütten für unterschiedliche Aktivitäten stehen. In einer schläft man, abseits stehen Küche (um die Schlafstätte nicht zu überhitzen), Bäder und Toiletten. Das Wissen um das „Zyklonhaus“ war beinahe verloren, nur Dorfälteste wussten noch, aus welchen Materialien die stark-flexiblen Strukturen sein sollten. Die Renaissance ihres Zyklonhauses wies die Ni-Vanuata nicht nur auf die Bedeutung des Wissenstransfers von den Vorfahren zu den Jungen hin, sondern auch auf die ihrer Wälder. Trotz des Leids, das Pam anrichtete, kam er zur rechten Zeit, um Wissen zu reaktivieren.

Joel Amos serviert im Bethel Village auf Efate in einer überdimensionierten, seitlich offenen Halle Imbisse und Kaffee. Seine Großeltern wanderten vor vielen Jahren von einer Nebeninsel ein. Zu Beginn hatten sie es nicht leicht, heute ist ihr Enkel einer der Dorfchefs. Wie mit den meisten Ni-Vanuata lenkt er das Gespräch bald auf Zyklone. „Dieses Jahr kommt keiner“, sagt er und verweist auf die Konsistenz der Luft. „Mein Großvater lehrte mich, in der Natur zu lesen. Die Bäume zeigen an, wann es einen Zyklon geben wird – wenn zu viele Früchte auf ihnen wachsen. Oder die Bananenstauden. Hängen ihre höchsten Spitzen schlaff nach unten, kommt einer. Dann ist es zu heiß.“

Die Hauptstadt Port Vila auf der Insel Efate hat mehr als 50.000 Einwohner. Monika MG / Unsplash

Sex in the Vila. Auf Efate, in der Hauptstadt Port Vila (50.000 Einwohner), liegt der Anker der Astrolabe, eines der berühmtesten Schiffe des Pazifiks, das 1785 Brest für eine Erdumrundung verlassen hatte. 1788 nach dem Auslaufen von Botany Bay, Sydney, verschollen, entdeckte es erst eine Expedition 1828 nahe der Soloman-Inseln. Der schwere Anker fand seinen Weg ins Stadtzentrum und lagert dort, als würde ihn die Besatzung bald wieder abholen.

Der Südpazifik kennt Naturkatastrophen, so das Erdbeben des 24. Jänner 1917 vor der Küste von Malakula. Eine Stunde später überschwemmte Port Vila eine Riesenwelle. Der flache Teil der Fatumaru Bay stand völlig unter Wasser. Nun liegt die Waterfront in der „Tsnunami Denja Zone“. Schilder zeigen die – logische – Laufrichtung im Anlassfall. Drei Evakuierungszonen: die rote „shore exclusion zone“, die orangene für Mittelklasse-Tsunamis und die gelbgrüne.

In Nicht-Zyklon-Zeiten, sozusagen fast immer, verkaufen Port Vilas Supermärkte französische Baguettes, Croissants und Pain au Chocolat. Der Großmarkt an der Waterfront, Mama’s Market, gibt einen südpazifischen Querschnitt, mit Schwerpunkt auf Wurzeln, aus denen Kava gewonnen wird. Neben den Ständen, auf denen die Verkäufer Pyramiden und Hügel aus Obst und Gemüse aufbauen – Fixpreise statt Waagen –, bietet eine Kantine Currys mit Reis und Fleisch sowie Tuluk, fleischgefüllte herausgebackene Teigtaschen, und Lap-Lap, den Pudding mit Kokosnussmilch und Fleisch.

Vor Mama’s Market steht ein bärtiger Mann mit Lautsprecher auf der Ladefläche eines Pick-up-Trucks. Er spricht auf Bislama, mit Nachdruck, ohne Aufregung – jeder scheint ihm zuzuhören, er verwendet pausenlos das Wort „Sex“. Dieser Mann erweckt Aufmerksamkeit, doch bei welcher besessenen Sekte steht Sex derart im Mittelpunkt? Ein Plakat auf der Hinterseite des Trucks löst auf: „Prevent rural women against cancer.“ Der Aktivismus geht vom Staat aus, der zur „Alliance of Small Island States“ (ASIS) gehört, einem Insel­länder-Zusammenschluss, der bereits vor 20 Jahren, als die Industrie mit Wachstumsargumentationen auf der Bremse stand, die Klimakrise-Problematik in die Schlagzeilen drängte, waren ja vanuatische Inseln zuerst vom steigenden Meeresspiegel betroffen. Folgerichtig heißt das Umweltministerium „Ministry of Climate Change Adaptation, Meteorology & Geo-Hazards, Environment, Energy and Disaster Management“