Frau bringt Baby auf Flüchtlingsboot vor den Kanaren zur Welt

Die spanische Küstenwache rettete dutzende Flüchtlinge von einem Boot vor den Kanarischen Inseln. Inklusive des Neugeborenen.

Die spanische Küstenwache hat dutzende Flüchtlinge von einem Boot vor den Kanarischen Inseln gerettet, darunter ein wenige Stunden altes Baby, das an Bord zur Welt gekommen war. Mutter und Tochter wurden für Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Rettungskräfte am Freitag berichteten. Das Flüchtlingsboot wurde in den Hafen von Arguineguin auf Gran Canaria geschleppt.

An Bord des Bootes waren neben der Mutter und dem Säugling elf weitere Frauen, vier Minderjährige und 28 Männer.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Rettungsschiff ein Flüchtlingsboot mit den Leichen von 24 Menschen an Bord entdeckt und nach Teneriffa geschleppt. Auf den Kanarischen Inseln ist die Zahl der eintreffenden Flüchtlinge stark gestiegen, seit die Kontrollen an der europäischen Südgrenze verschärft wurden.

Im vergangenen Jahr erreichten nach Angaben des Innenministeriums 23.023 Migranten die Kanaren - acht Mal so viele wie im Jahr 2019. Mindestens 1.851 Menschen starben laut der Organisation Caminando Fronteras im vergangenen Jahr während der gefährlichen Überfahrt.

(APA)