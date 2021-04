Missbrauchsvorwürfe: Schauspielerin verklagt Marilyn Manson

Esme Bianco arrives for the premiere of the final season of ´Game of Thrones´ at Radio City Music Hall in New York

Die „Game of Thrones"-Schauspielerin Esmé Bianco wirft Bianco dem Sänger Körperverletzung, Vergewaltigung und anderen sexuellen Missbrauch vor.

Die britische Schauspielerin Esmé Bianco (38, "Game Of Thrones") hat gegen den US-Schockrocker Marilyn Manson (52) eine Zivilklage wegen Missbrauchs eingereicht. In der Klageschrift vor einem Gericht in Los Angeles, die am Freitag von dem Filmblatt "Variety" veröffentlicht wurde, wirft Bianco dem Sänger Körperverletzung, Vergewaltigung und anderen sexuellen Missbrauch vor. Sie beschreibt Vorfälle in einem Zeitraum von 2009 bis 2011.

In einem Interview mit dem "New York Magazine" im Februar hatte Bianco Manson körperlichen und seelischen Missbrauch vorgeworfen. Zuvor hatten auch US-Schauspielerin Evan Rachel Wood und mehrere andere Frauen, darunter die Models Sarah McNeilly and Ashley Lindsay Morgan, Vorwürfe gegen Manson publik gemacht. In einem Instagram-Posting warf Wood (33, "Westworld") ihrem Ex-Freund jahrelangen "grauenhaften" Missbrauch vor.

Der Sänger hatte damals die Vorwürfe umgehend zurückgewiesen. Seine Kunst und sein Leben seien schon lange "Magnete für Kontroversen", aber die Behauptungen über ihn seien "schreckliche Verfälschungen der Realität", schrieb der Musiker im Februar auf Instagram. Seine intimen Beziehungen mit gleichgesinnten Partnerinnen seien immer einvernehmlich gewesen. Zu der Klage von Bianco äußerte sich Manson in den sozialen Medien zunächst nicht.

Nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe im Februar hat die Polizei in Los Angeles eine Untersuchung eingeleitet. Laut einer Mitteilung des Sheriff-Büros drehen sich die Nachforschungen um Vorwürfe häuslicher Gewalt in einem Zeitraum zwischen 2009 und 2011, als Manson in West Hollywood lebte.

(APA)