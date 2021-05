Anfang des Jahres hatte die Region bereits für Schlagzeilen gesorgt, als am Silvesterabend 2500 Menschen in einer leerstehenden Lagerhalle zu einer illegalen Party zusammengekommen sind.

Die französische Polizei hat in der Nacht auf Samstag eine illegale Rave-Party mit 500 Teilnehmern in der Bretagne aufgelöst. Die Sicherheitsbehörden seien gegen ein Uhr auf einem Feld bei Haut-Corlay im Departement Cotes-d"Armor gegen die Veranstaltung vorgegangen, meldete die französische Nachrichtenagentur AFP am Samstag mit Bezug auf die dortige Präfektur. Gegen rund 300 Personen sei Strafanzeige wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung gestellt worden.

Außerdem stellte die Polizei vier Drogendelikte und zwei Fälle von Fahren unter Drogeneinfluss fest. Zuletzt hatte die Region Anfang Jänner für Schlagzeilen gesorgt. Am Silvesterabend trafen sich in einer leerstehenden Lagerhalle in Lieuron südlich von Rennes rund 2500 Menschen zu einer illegalen Party.

(APA/dpa)