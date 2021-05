Eine Kundgebung vor der Votivkirche sei am frühen Abend „eskaliert“, Innenminister Nehammer sprach von einem "Missbrauch des Grundrechtes auf Versammlung“. Demonstranten kritisierten hingegen das harte Vorgehen der Polizei.

Eine Demonstration linker Aktivisten am 1. Mai in Wien hat zu elf Festnahmen geführt. Sieben Beamtinnen und Beamte seien beim Einsatz verletzt worden, teilte die Landespolizeidirektion Wien mit. Die Abschlusskundgebung unter dem Namen „Mayday“ im Siegmund-Freud-Park vor der Votivkirche war am frühen Abend „eskaliert“, heißt es vonseiten der Behörden. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach von einem "Missbrauch des Grundrechtes auf Versammlung". Demonstranten hingegen sprachen von einem unverhältnismäßigen Einsatz von Polizeigewalt.

Waren in der jüngeren Vergangenheit Ausschreitungen von rechten Gruppierungen im Zuge der Demos gegen die Coronamaßnahmen die Regel, kamen diese am Staatsfeiertag von linker Seite. Rund 20 Demonstrationen waren an diesem Tag angemeldet, bei allen anderen ging es laut Polizei friedlich zu. Im Zuge einer Marschkundgebung vom Bahnhof Ottakring weg kam es aber schon recht früh zu vereinzelten Verstößen gegen das Pyrotechnikgesetz, später eskalierte die Situation.

Im Park versuchten Kundgebungsteilnehmer das Baugerüst der Votivkirche zu erklettern, ein Transparent wurde aufgehängt. Im Zuge des Einschreitens kam es zu "massiven Aggressionshandlungen gegen die Polizei". Einsatzkräfte seien mit Glasflaschen und Dosen beworfen worden. Aufgrund gewalttätiger Angriffe habe man Pfefferspray einsetzen müssen, berichtete die Exekutive. Rasch habe man das Geschehen unter Kontrolle bringen können, hieß es tags danach.

Kritik an Polizei

Demonstranten sprachen in sozialen Medien hingegen von einer unverhältnismäßig hartem Einschreiten der Polizei. Auch bei den Demonstranten wurden mehrere verletzt und mussten teilweise ins Krankenhaus eingeliefert werden, berichten die „Vienna Street Medics", die Erste Hilfe bei Demos leisten.

Sophie Lampl, Kampagnenleiterin von Greenpeace, schrieb auf Twitter von einer friedlichen Kundgebung unter Einhaltung der Covid-Maßnahmen, bei der auch Kinder anwesend waren. „Bis plötzlich die Wiese von der Polizei gestürmt wurde.“