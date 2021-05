Sechster Titel in Folge für St. Pöltens Frauen

Die SKN-Frauen krönten ihre bislang makellose Saison, schossen Verfolger Austria/Landhaus 5:0 ab.

St. Pölten bleibt das Maß der Dinge im österreichischen Frauen-Fußball: Auch im 15. Saisonspiel stand ihr Sieg nie in Frage (der bereits 29. in der Liga in Folge), Maria Mikolajeva (12., 59.), Stefanie Enzinger (29.) und Mateja Zver (45.) und Leonarda Balog (65.) besiegelten das 5:0-Schützenfest gegen Verfolger Austria/Landhaus – und schraubten das Torverhältnis in ihrer makellosen Saisonbilanz auf 75:8.

„Die Saison war sehr schwierig, ich bin unglaublich stolz wie die Mannschaft“, sagte SKN-Trainerin Liese Brancao und hob die Einstellung ihres Teams hervor. „Die Mädels sind wirklich sehr professionell, sie nehmen jedes einzelne Training ernst. Das hat man auch an Konzentration bis zur letzten Minute gemerkt. Das war eine unsere besten Saisonleistungen."

