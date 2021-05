Israel trauert um Opfer der Massenpanik – und sucht nach Schuldigen

Die Stätte des religiösen Fests war laut israelischen Medien mangelhaft gesichert, wurde aber nicht geschlossen, um einen Konflikt mit Ultraorthodoxen zu vermeiden.

Eine Handvoll Brillen, zerrissene Gebetsbücher, zerknautschte Kippas – persönliche Gegenstände, zurückgelassen am Unglücksort, festgehalten auf Fotos, erinnern am nordisraelischen Berg Meron an die Katastrophe, die sich am Donnerstagabend ereignete. 45 Menschen starben dort in einer Massenpanik, darunter mindestens zwölf Kinder, über hundert Personen wurden verletzt.

Den Sonntag erklärte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zum Trauertag. Zugleich begann die Suche nach den Verantwortlichen für den tödlichen Vorfall, der zu den größten zivilen Katastrophen in Israels Geschichte zählt. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter lautete am Sonntag einer der am häufigsten verwendeten hebräischen Hashtags „Mi ashem“ – „Wer hat Schuld?“