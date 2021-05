Neue Bikeparks in Tirol und Vorarlberg

Biken in Fieberbrunn

Moutainbiker scharren schon an den Pedalen, die Saison beginnt und in einigen Regionen stehen neue Trails zur Verfügung. Wir beginnen im Westen.

Während es Skifahrer heuer schwer hatten, wenn sie nicht in der Nähe des Berges ihrer Wahl wohnten, werden Moutainbiker im Sommer mit neuen Möglichkeiten verwöhnt. Für die anbrechende Radsaison haben viele Regionen ihre Bikeparks ausgebaut.

Tirol: Fieberbrunn, Leutasch, Sölden

In der Region Fieberbrunn und Pillerseetal wächst die Bike Area Streuböden. Zwischen der Mittel- und Talstation der Gondelbahn dürfen sich Bergradler künftig auf den neuen, vier Kilometer langen Schweinestberg-Trail austoben. Ebenfalls gut für Anfänger geeignet soll der Easy Park Obingleiten mit zwei Lines und dem Pumptrack für das Balancetraining sein.

Am Katzenkopf in Leutasch eröffnet pünktlich zum Saisonstart ein neuer Bikepark mit drei verschiedenen Singletrails, einem Uphill-Trail sowie einem Pumptrack mit großem Übungsgelände. Zusätzlich werden rund um den Park eine eigene Radschule, ein Bikeshop mit Verleih und Werkstatt sowie eine Rad-Waschstation aufgebaut.

Die Ötztalerin Laura Stigger, mehrfache Weltmeisterin im Cross Country und Straßenrad, hat sich für ihr Training eine anspruchsvolle Strecke gewünscht: Die hat sie in der Bike Republic Sölden bekommen. Mit der Olm Volle Line wird 2021 eine technisch sehr schwierige, 1,5 Kilometer lange Strecke durch steiles Gelände eröffnet.

Mitten in Inzing wurde der Sacklpark via Crowdfunding finanziert, er verbindet einen Uphill Trail, eine Jump- und eine Flowline. In Obernberg im Wipptal entseht bis zum Sommer noch der Flachjoch-Trail.

Bikepark Katzenkopf Leutasch Jenny Haimerl Photography

Vorarlberg: Brandnertal, Mellau

Bereits im vergangenen Sommer hat der Bikepark Brandnertal sein Angebot an Trails erweitert. Anfang Sommer 2021 eröffnet eine weitere Strecke: Der zwei Kilometer lange, naturbelassene Single-„Löcher-Trail“ verbindet Tschengla nach Bürserberg. In Summe stehen im Bikepark Brandnertal 12 Stecken mit einer Gesamtlänge von 30 Kilometern zur Wahl.

Ein neues Trainingsgelände gibt es für Trailfahrer und Mountainbiker in Mellau. Beim Fußballplatz an der Bregenzerache findet man einen neuen Pumptrack. Befahrbar ist er mit allen Rädern, Mountainbikes, BMX-Rädern und Skateboards.

Mountainbiken in Mellau Alex Kaiser

Links:

Bike Area Streuböden

Bikepark Katzenkopf Leutasch

Bike Republic Sölden

Bikepark Brandnertal

www.mellau.com

(sh)