Markus Söder (hier auf einem Archivbild) hat neue Maßnahmen in der Corona-Pandemie für Bayern bekannt gegeben.

Der bayerische Ministerpräsident will Erleichterungen für Geimpfte und Genesene bei den Quarantäneregeln und Testpflichten schaffen. Grundschulen sollen auch bei höheren Inzidenzen öffnen.

Bayern bringt Erleichterungen von vollständig Geimpften auf den Weg. So sollen diese von Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren ausgenommen werden, wie Ministerpräsident Markus Söder erläutert. Er werde dies dem Kabinett vorschlagen. Darüber hinaus sollen Geimpfte und Genesene auch von Quarantäneregeln und Testpflichten ausgenommen werden. Maskenpflicht und andere Hygieneregeln blieben aber auch für sie in Kraft.

Söder kündigte außerdem Öffnungen für die bayerischen Regionen an, in denen die Inzidenz unter 100 liegt. So sollen ab kommender Woche die Außengastronomie oder Theater für Besucher mit Negativtest wieder öffnen können.

Grundschulen sollen früher öffnen dürfen

Bayern hält für die weiterführenden Schulen an seinen eigenen strengeren Inzidenzregeln fest. Weiterführende Schulen blieben bei einer Inzidenz von mehr als 100 geschlossen, sagt Ministerpräsident Markus Söder. Grundschulen sollten dagegen ab kommender Woche Wechselunterricht mit Masken und Tests anbieten, wenn die Inzidenz unter einer Schwelle von 165 liege. Derzeit gilt für Schulen in Bayern mit Ausnahmen für Abschlussklassen bei einer Inzidenz von mehr als 100 Distanzunterricht.

(Reuters)