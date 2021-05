Kryptowährung Ethereum im Höhenrausch

Eine Einheit der zweitgrößten Cyberdevise kostete zuletzt mehr als 3000 Dollar. Doch gibt es Unterschiede zu Bitcoin. So ist die Menge der Ether-Münzen nicht begrenzt. Als Wertspeicher ist Ethereum daher kaum geeignet.

An den Kryptomärkten mehren sich die Anzeichen, dass der gegenwärtige Bitcoin-Zyklus in einem reiferen Stadium angelangt ist: Die so genannten „Altcoins“, Kryptowährungen abseits von Bitcoin, erleben Höhenflüge, die den von Bitcoin in den Schatten zu stellen scheinen. Entfielen zu Jahresbeginn noch fast 70 Prozent des gesamten Marktwerts aller digitalen Währungen auf Bitcoin, war es zuletzt nicht einmal die Hälfte.