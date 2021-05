Mailänder Lebenszeichen: Neues aus der Designstadt

(c) simona pesarini

Gelernte Zyklen will man nicht brechen, denkt sich die Möbelbranche und stellte im April viele Neuheiten vor. Auch digital, wenn die Möbelmesse auslassen muss.

Herbst, Winter, Frühling, Mailand: Manche Kreisläufe haben sich richtig eingebrannt ins Jahr. Im April, da kommen verlässlich wie das launenhafte Wetter die neuen Möbel. Zumindest rücken sie die Hersteller ins Rampenlicht. Normalerweise. Die traditionelle Bühne dafür: Der Salone del Mobile in Mailand, die größte Möbelmesse der Welt. Für die Möbelbranche fühlt es sich fast so an, als würde diesmal der Frühling ausfallen, denn die Messehallen öffnen sich nicht einmal digital. Dafür die Showrooms der Stadt, die waren sowieso stets die zweite Hauptbühne der Möbelbranche. Auch wenn sich Mailand als Designstadt nicht extra deklarieren müsste, sie tat es eine Woche lang trotzdem, als "Milano Design City".