Hochrangige Schweizer Diplomatin stirbt nach Hochhaus-Sturz in Teheran

Bei der Frau soll es sich um die Nummer Zwei der Schweizer Botschaft im Iran handeln. Die Diplomatin stürzte aus dem 18. Stock in die Tiefe. Die genauen Umstände sind noch unbekannt.

Im Iran hat sich am Dienstag im diplomatischen Umfeld ein dramatisches Unglück ereignet, dessen Hintergründe zunächst unklar blieben: Medienberichten zufolge stürzte eine hochrangige Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft aus einem Hochhaus in Teheran und kam dabei ums Leben. Wie die halbamtlichen Nachrichtenagenturen Isna und Ilna meldeten, handelt es sich um eine Anfang 50-jährige Frau. Sie war demzufolge ihrem Rang nach die Nummer Zwei in der Schweizer Vertretung.

Die Frau sei aus einem Hochhaus im Norden der iranischen Hauptstadt gestürzt, wo sie im 18. Stock gewohnt habe. Weitere Informationen über die Umstände des Todes wurden zunächst nicht gemeldet. Isna zitierte einen Sprecher der Rettungsdienste, Ilna einen eigenen Reporter.

Die Schweiz vertritt die diplomatischen Interessen der USA im Iran. Die Vereinigten Staaten und der Iran hatten kurz nach der Islamischen Revolution 1979 ihre Beziehungen abgebrochen.

