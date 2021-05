Ausreisetestpflicht für Tirol endet mit 5. Mai

Ausreisekontrolle an der Grenze Kufstein/Kiefersfelden

Die seit 31. März für Nordtirol und seit 15. April auch für Osttirol geltende Ausreisetestpflicht gelten nur noch bis 5. Mai.

Die seit 31. März für Nordtirol und seit 15. April auch für Osttirol geltende Ausreisetestpflicht gelten nur noch bis 5. Mai, um 24 Uhr. Das teilte das Land Tirol am Dienstag in einer Aussendung mit. Begründet wird der Schritt damit, dass sich die „Corona-Gesamtlage“ derzeit stabil gestalte. Auch auf die rückläufigen Infektionszahlen, der stabilen Lage in den Spitälern sowie vor allem dem beträchtlichen Rückgang der Fluchtmutante B1.1.7.-E484K wird verwiesen.

Letztere war der maßgebende Grund für die vergangene vorsorgliche Verlängerung der Ausreisetestpflicht, heißt es seitens des Landes. Davon ausgenommen waren lediglich Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr sowie Schüler zum Zweck der Teilnahme am Unterricht.

Vor knapp zwei Wochen habe man in Tirol noch 954 aktiv positive Fälle der mutierten britischen Virusmutation verzeichnet. „Derzeit sind es nach aktuellen Auswertungen 238 aktiv positive Fälle - das ist ein Minus von 716 Fällen innerhalb der letzten 13 Tage", sagte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes.

(APA/Red.)