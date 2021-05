Datenverbrauch bei Drei für drei Tage gratis

(c) Microsoft

Der Flugsimulator von Microsoft braucht einiges an Speicher.

Zwischen 7. und 9. April lässt Mobilfunkanbieter Drei seine Datenzähler stehen. Kunden können ungestört streamen, surfen, downloaden, installieren - Extrakosten müssen sie nicht befürchten.

Es gibt Download- und Installationsprojekte, die man vor sich hinschiebt, weil man entweder weiß, dass es den ganzen Tag in Beschlag nimmt, oder einfach unfassbar viel Downloadvolumen braucht. Wie zum Beispiel Microsofts Flugsimulator, der ja auch nur knapp 200 Gigabyte Speicher auf dem Rechner kapert. Zumal ist es auch eine Kostenfrage. Die will Mobilfunkanbieter Drei jetzt abnehmen, denn von 7. bis 9. Mai ist jeder Download gratis.

Drei feiert Geburtstag und das Angebot gilt für jeden Kunden mit einer Drei-SIM-Karte: "Alle Sprach- und Internettarife machen automatisch mit. Es profitieren Privat- und Businesskunden, Vertragskunden und selbstverständlich auch alle Wertkartenkunden in ganz Österreich."

Egal was gestreamt oder sonst im Netz getan wird, der "Datenverbrauchszähler" steht in diesen drei Tagen still.

