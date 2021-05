Corona - Kirche lädt am 14. Mai zu besonderem Segen

Am kirchlichen Festtag der Heiligen Corona gibt es Segen mit Bitte um Gesundheit und Stärkung

Unter dem Motto "Bleib xund!" laden zahlreiche katholische Seelsorge-Einrichtungen in ganz Österreich am 14. Mai, dem Tag der Heiligen Corona, zu einem besonderen Segen ein. In Citypastoral-Stellen in Innsbruck, Graz, Salzburg und Wien gibt es an diesem Tag einen persönlichen Corona-Segen mit der Bitte um Gesundheit und Stärkung.

Die Segnungen werden laut Kathpress unter Auflage eines Hygienekonzeptes erfolgen. Falls gewünscht, stehen die Mitarbeitenden der Zentren auch für ein Gespräch zur Verfügung.