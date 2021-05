(c) imago images/Runway Manhattan (Valentina Ranieri, via www.imago)

Das Society-Magazin „Tartler“ hat die neuen It-Girls gekürt, die mit royalen Beziehungen, Unternehmergeist und Rockstar-Attitüde aufwarten können.

Partys, skandalöse Affären und gewagte Kleider, so sah man die It-Girls der 90er und frühen 2000er in den Klatschmagazinen. Das Magazin "Tatler" hat nun die neue Generation der It-Girls in ihre Society-Bibel aufgenommen. Sie würden sich selbst wohl nicht mehr als solche bezeichnen, ist der Begriff des It-Girls doch ein wenig aus der Mode gekommen. Doch sie sind bestens vernetzt und auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok und Co. vertreten und dort erfolgreich.

It-Girls mit royalen Connections sind Lady Eliza und Amelia Spencer, die Töchter von Prinzessin Dianas Bruder Charles Spencer und dem britischen Model Victoria Aitken. Die 28-jährigen Zwillinge fühlen sich auf dem Society-Parkett wohl. Außerdem könnte die nächste "royale" Hochzeit bald anstehen. Amelia Spencer ist mit dem südafrikanischen Polospieler Greg Mallett verlobt.

Ein It-Girl mit Unternehmergeist ist Evie Henderson. Die 23-jährige Tochter von Star-Köchin Sky Gyngell hat ihren eigenen Onlineshop namens The Yellow World gegründet, in dem limitierte Produkte und die Arbeit von Kunsthandwerkern rund um den Globus zu finden sind.

Als "schrulliges" It-Girl wird Mia Regan von "Tatler" genannt. Die 18-Jährige ist die Freundin von Romeo Beckham und zeigt ihren über 300.000 Followern auf Instagram regelmäßig ihre fantasievollen Outfits. Außerdem steht das junge Model bei der Londoner Agentur Storm unter Vertrag und hat auch schon für Marc Jacobs und Olivier Rousteing gearbeitet.

"The Wild Child" ist Stella Jones, wenn es nach dem Society-Magazin geht. Die 18-jährige Tochter von The Clash-Gittarist Mick Jones steht bei der Modelagentur M von Kate Moss unter Vertrag.

Als "Rockstar It-Girl" wird hingegen March Fry bezeichnet. Die 26-jährige Tochter des verstorbenen Socialites Amanda Spinall ist eine angehende Jazzmusikerin und hat bereits eine EP auf den Markt gebracht.

(chrile)