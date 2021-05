Muslimbruderschaft: Gericht will neue Gutachter

Am 9. November gipfelte die Operation Luxor in dutzenden Hausdurchsuchungen

Die groß angelegten Hausdurchsuchungen bei 70 Beschuldigten beruhen zum Gutteil auf einem Gutachten. Nach zahlreichen Beschwerden zu inhaltlichen und formalen Mängeln bestellt das Gericht neue Sachverständige.

Wien. Dass der Terroranschlag am 2. November in Wiens Innenstadt mit vier Toten nicht verhindert werden konnte, hatte auch mit den umfassenden Ermittlungen rund um die Muslimbruderschaft zu tun, die zu 60 Razzien in vier Bundesländern wenige Tage später geführt hat. Man hatte den Gefährder aufgrund der ressourcenintensiven Ermittlungen in anderer Sache aus den Augen verloren.