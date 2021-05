Rafael Nadal: Der Gegenangriff des Altmeisters

Rafael Nadal hat sich zurückgekämpft, nun verteidigt er die Dominanz der „Big Three“. Gewinnt er auch in Madrid, ist der Weg zum alleinigen Grand-Slam-Rekord vorgezeichnet.

Madrid/Wien. Insgesamt nur sieben Turniere haben die „Big Three“ (Djoković, Nadal, Federer) in der bisherigen Pandemiesaison 2021 gespielt, bei ein und demselben Event haben sie überhaupt noch nicht aufgeschlagen. Mehr als genug Gelegenheiten also für Herausforderer, um sich in Stellung zu bringen – als jener Mann, der die Dominanz der Altstars einmal ernsthaft, das heißt über die Dauer eines bedeutenden Turniers hinaus, herausfordern könnte.