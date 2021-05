Tirols Wirtschaftslandesrätin Zoller-Frischauf tritt zurück

Die ÖVP-Politikerin war 13 Jahre in der Landesregierung.

Tirols Wirtschaftslandesrätin, Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP), hat am Dienstagabend ihren Rücktritt bekanntgegeben. Sie habe nach der Landtagswahl 2018 für sich beschlossen, dass sie "zur Halbzeit der Legislaturperiode in den Landtag wechseln" werde. Dies sei bereits mit Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) - dessen Regierungsmannschaft sie seit Beginn 2008 angehörte - seit Beginn der Periode so besprochen gewesen. Die Coronakrise habe dies allerdings ein wenig verzögert.

"Nun da die Impfungen in der breiten Bevölkerung ankommen und die Öffnung aller Teile der Wirtschaft bevorsteht, halte ich es für den richtigen Zeitpunkt das Szepter als Wirtschaftslandesrätin zu übergeben", teilte die 62-Jährige mit. Sie habe Platter am Dienstag über ihren Rücktritt informiert. Wer ihr nachfolgen soll, war vorerst offen.

(APA)