Ehepaar in Wien tot in Wohnung aufgefunden

Die Polizei vermutet Mord und Selbstmord, da ein Abschiedsbrief gefunden worden ist.

In Wien ist ein Ehepaar tot in einer Wohnung aufgefunden worden, berichtete eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Die Ermittler gehen ersten Informationen zufolge von Mord und Selbstmord aus - aufgrund einer längeren Erkrankung der Frau und da ein Abschiedsbrief gefunden worden sei. Weitere Details lagen vorerst nicht vor.

Es gibt eine Reihe Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at

(APA)