Parkpickerl für ganz Wien soll kommen

Alle Wiener Bezirke sollen ein Parkpickerl bekommen, verkündet Verkehrsstadträtin Ulli Sima. Auch die Zeiten sollen vereinheitlicht werden. Doch noch haben nicht alle Bezirke ihre Zustimmung gegeben.

Alle Jahre wieder diskutiert Wien über das Parkpickerl. Nun steht erneut eine Änderung im Raum. Von 23 Bezirken haben nur 19 eine Parkraumbewirtschaftung, allerdings keine einheitliche. Diesem „Fleckerlteppich“ will Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) nun ein Ende bereiten. Das Parkpickerl für ganz Wien werde kommen, verkündete sie am Mittwochvormittag. Hietzing, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing sollen als letzte verbleibende Bezirke in die Parkraumbewirtschaftung einbezogen werden.

Wann genau, ist aber noch offen. „So rasch wie möglich“, sagte Sima, ohne sich näher festzulegen. Bis zum Sommer wolle man einen Beschluss fassen und „Details präsentieren“, danach könne in die Umsetzung gegangen werden.

Man wolle jedenfalls bei dem alten System bleiben. Geändert werden soll allerdings die Parkdauer. Unterschiedliche Intervalle in Bezirken würden derzeit für „babylonische Verwirrung“ sorgen, deswegen will Sima eine Vereinheitlichung der Zeit. Derzeit gilt eine Kurzparkzone in den inneren Bezirken von 9 bis 22 Uhr bei einer Parkdauer von zwei Stunden, weiter außerhalb gilt sie von 9 bis 19 Uhr, die Parkdauer beträgt drei Stunden. Welches Modell in Zukunft gelten wird, ist noch nicht klar.

Auslöser für den Vorstoß ist das schon länger existierende Vorhaben von Simmering, die Parkraumbewirtschaftung auf den ganzen Bezirk auszudehnen. Um einen Dominoeffekt zu vermeiden, will Liesing mitziehen. Auch Floridsdorf und die Donaustadt sind für eine wienweite Lösung, wie die Bezirksvorsteher Georg Papai und Ernst Nevrivy (beide SPÖ) bei der Pressekonferenz versicherten.

Keine Antwort aus Hietzing

Auch die anderen beiden Bezirksvorsteher aus den SPÖ-geführten Bezirken, Thomas Steinhart (Simmering) und Gerald Bischof (Liesing) stellten sich hinter die Pläne. Umso offensichtlicher wurde, dass die türkise Bezirksvorsteherin von Hietzing, Silke Kobald, fehlte. Es habe bereits Gespräche mit Hietzing gegeben, sagte Sima. Eien Zustimmung steht aber offenbar noch aus. „Ich gehe davon aus, dass kein Bezirk der Bezirk sein möchte, der als einziger übrigbleibt“, so Sima.