Zalando kleidet die Venus von Willendorf neu ein

Mode kennt kein Alter, auch nicht nach 29.500 Jahren. Unter dem Motto „Aging in Style“ wurde das älteste Model Österreichs, die Venus von Willendorf, für eine Werbekampagne engagiert.

Der altsteinzeitlichen Figurine war Kleidung bisher eigentlich fremd, jetzt wurde sie im Rahmen einer neuen Kampagne der Online-Plattform Zalando erstmals eingekleidet. Unter dem Motto „Here to Stay“ wirbt der Modehändler mit den zeitgemäßen Disziplinen Diversität, Inklusion und Frauenförderung. Zalando suche auch einen Zugang zum Älterwerden, heißt es in einer Aussendung. Und hier kommt die Venus ins Spiel.

Unter dem Motto „Aging in Style“ wurde das älteste Model Österreichs engagiert, von Zalando angezogen und im Naturhistorischen Museum Wien ausgestellt. Ab sofort kann man das Kunstwerk in handgefertigter Miniatur-Mode der Stylistin Alexandra Elsbacher an ihrem gewohnten Platz besuchen.

„Die Venus ist ca. 29.500 Jahre alt und die erste vollständige erhaltene Frauenfigur aus der Altsteinzeit. Wenn man so will, kann man sagen, dass sie somit ein bereits sehr altes Model ist“, sagt Walpurga Antl-Weiser scherzhaft, Kuratorin für die Sammlungen Altsteinzeit und Jungsteinzeit an der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums. „Wenn man sich die neu eingekleidete Venus so anschaut, zeigt sie uns, dass das Alter nicht ausschlaggebend dafür ist, dass man sich schön anziehen kann“.

Info Die Modeschau der umgestylten Venus ist, in wechselnden Outfits, bis zum 13. Mai täglich von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet. Am 14. und 15. Mai werden drei Nachbildungen im Innenhof des Museumsquartiers ausgestellt. www.nhm-wien.ac.at

(sh)