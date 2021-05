Neuer Anlauf für EU-Indien-Handelspakt

Virtueller Gipfel der EU mit Regierungschef Modi am Samstag könnte Neustart der 2013 gestoppten Verhandlungen bringen.

Im Rahmen ihres Gipfeltreffens in Porto Ende dieser Woche werden die Spitzen der EU auch eine Videokonferenz mit Indiens Premierminister Narendra Modi veranstalten. Abseits der akuten Frage, wie die EU Indien gegen die Eskalation der Pandemie helfen kann, rechnen Beobachter mit einem Durchbruch in der Handelspolitik. „Wir könnten hier eine positive Überraschung erleben“, sagte die Indien-Expertin Stefania Benaglia vom Center for European Policy Studies in Brüssel zur „Presse“.

2013 brachen die Union und Indien ihre Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen ab. Doch seit dem vorigen Gipfeltreffen im April 2020 ist neuer Schwung in dieses Thema gekommen. Benaglia hält es zwar für unwahrscheinlich, dass am Samstag die nahtlose Wiederaufnahme der Verhandlungen über dasselbe Abkommen verkündet wird. Sie tippt eher darauf, dass man eine gemeinsame Initiative im Bereich der Digitalpolitik vorstellen könnte: von der Frage der Nutzung von Daten über digitale Dienstleistungen bis zur Künstlichen Intelligenz. „Dieses Thema war 2013 noch nicht so präsent“, hielt sie fest.

„EU will immer Handelsbeziehungen vermehren"

Die Stimmung in zahlreichen Mitgliedstaaten und im Europaparlament, welches das Vetorecht über Handelsabkommen hat, ist dem aber nicht dienlich. „Das ist eine heikle Frage“, erklärte ein Sprecher der Kommission am Dienstag auf Frage der „Presse“ nach dem politischen Widerstand gegen Freihandelsabkommen. „Generell hat die EU immer danach getrachtet, Handelsbeziehungen zu vermehren.“

Benaglia verweist zudem auf die Klimapolitik, in der sich EU und Indien zumindest einig seien, dass sie vor der UN-Klimakonferenz im November in Glasgow etwas tun müssten. Indiens Volkswirtschaft sei zwar stark von fossilen Energieträgern abhängig, „und der Umstieg ist sehr teuer.“ Doch sei es von den Folgen des Klimawandels stark betroffen: „Das ist der Regierung sehr bewusst.“