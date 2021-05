ÖVP-Vorstand segnet Tilg-Nachfolge einstimmig ab

Bernhard Tilg war im Vorjahr im Zuge des Tiroler Corona-Krisenmanagements stark in die Kritik geraten. Bekannt wurde er durch einen Auftritt in der ORF-Nachrichtensendung „Zeit im Bild 2", in dem er mehrmals wiederholte, dass die Behörden in Sachen Ischgl "alles richtig gemacht" hätten. Per Aussendung kündigte der ÖVP-Gesundheitslandesrat am Dienstag an, als Professor für Medizintechnik und Medizininformatik an die Privatuniversität Umit zurückkehren zu wollen.

Patrizia Zoller-Frischauf gab ebenfalls am Dienstag ihr Ausscheiden aus der Politik bekannt. Die Wirtschaftslandesrätin habe nach der Landtagswahl 2018 für sich beschlossen, dass sie "zur Halbzeit der Legislaturperiode in den Landtag wechseln" werde, erklärte sie den Schritt, der sich aufgrund der Coronakrise ein wenig verzögert habe: „Nun da die Impfungen in der breiten Bevölkerung ankommen und die Öffnung aller Teile der Wirtschaft bevorsteht, halte ich es für den richtigen Zeitpunkt das Szepter als Wirtschaftslandesrätin zu übergeben", argumentierte die 62-Jährige.