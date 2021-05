Tirol, das neue Kärnten

Zwei Rücktritte, eine Affäre. Und ein Landeshauptmann, der nach all den Verwerfungen, nun Fakten schafft. Fürs Erste jedenfalls. In einem System, das vor sich hin bröckelt.

Sagen wir es einmal so: Es sieht seltsam aus. Eine Wirtschaftslandesrätin, die von ihrem privaten E-Mail-Account aus ihren Rücktritt verkündet. Ein ohnehin schon umstrittener Gesundheitslandesrat, der das wenig später auch tut. Nachdem zuvor die Debatte über eine freihändige Auftragsvergabe der Tiroler Landesregierung an ein Wiener Labor hochgekocht war, das im Verdacht steht, teilweise falsche Corona-Tests (die mit den gefährlichen Mutanten) ausgestellt zu haben und dessen Chef, ein Urologe, am Freitag in einem Kunstfehlerprozess vor Gericht steht. Allein, dass die traditionell lokalpatriotischen Tiroler ein Wiener Labor beauftragen, ist zumindest schon einmal ungewöhnlich.