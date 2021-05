Landstraße: Erster von drei TrIIIple-Türmen ist fertig

Turm drei wurde nach dreieinhalb Jahren Bauzeiten fertig gestellt. Er beherbergt 671 Micro-Apartments auf 33 Stockwerken sowie Gewerbeflächen.

Gemeinsam mit den Triiiple-Projektpartnern Soravia und ARE Austrian Real Estate konnte der neue Eigentümer, die Corestate Capital Group, die ersten Bewohner bei der feierlichen Schlüsselübergabe im Turm 3 von TrIIIple begrüßen. Das deutsche Immobilien-Investmentunternehmen hatte den Wohnturm direkt am Wiener Donaukanal schon 2017 erworben und eröffnete hier vor kurzem seinen zweiten Linked Living Standort in Wien. Auf Basis eines Smart & Temporary Living-Konzepts vermietet Linked Living 671 Micro-Apartments auf 33 Stockwerken nun an Geschäftsleute und Studierende.



Zusammen mit dem benachbarten Austro Tower, der Anfang 2021 seine Dachgleiche feierte, und dem Business District TownTown, der als Private Public Partnership-Projekt von Soravia und den Wiener Stadtwerken in den beginnenden 2000er Jahren entwickelt wurde, steht ein neues Stadtquartier rund um den Standort Schnirchgasse vor seiner Vollendung. Mit der Fertigstellung der Türme eins und zwei, die im Sommer bzw. Herbst 2021 erfolgen wird, ist der Projektabschluss von Triiiple bereits in Griffweite.

Lounge in Turm drei. (c) Elke Mayr

„Wo früher das alte Hauptzollamt stand, prägt jetzt das Triiiple den Standort Schnirchgasse. Mit der Überplattung der Autobahn haben wir eine zusätzliche Grün- und Erholungsfläche geschaffen, die einen direkten Zugang zum Donaukanal ermöglicht. Das Heiz- und Kühlsystem wird mit Flusswasser des Donaukanals betrieben und versorgt schon bald einen ganzen Stadtteil ressourcenschonend", sagt Hans-Peter Weiss, CEO der ARE Austrian Real Estate, über die ökologischen Aspekte.

Für Corestate ist Linked Living im Turm 3 von Triiiple bereits das fünfte Design-Apartmenthaus neben bestehenden Standorten in Wien (2. Bezirk), Berlin, Hamburg und Frankfurt. Linked Living bietet flexiblen Wohnraum für Menschen, die einige Jahre in Wien verbringen möchten, hohe Reiseaktivität an den Tag legen – egal ob beruflich oder privat – oder einfach effizienten, gut servicierten Lebensraum zu schätzen wissen. „Die Lage, der Blick über die Stadt und die hohe Qualität in der Umsetzung machen TrIIIple zweifellos zu einem Landmark-Projekt für Wien“, erklärt Lambros Reppas, Managing Director Asset Management (Micro Living & Residential) bei Corestate.