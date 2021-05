Pepco-Börsengang soll Steinhoff eine Milliarde Euro bringen

Die frühere Kika/Leiner-Mutter macht ihre Billigladen-Tochter zu Geld.

Der Börsengang der Billigladen-Tochter Pepco in Warschau soll dem angeschlagenen Handelskonzern Steinhoff gut eine Milliarde Euro einbringen. Steinhoff will 101,3 Millionen Pepco-Aktien in einer Preisspanne von 38 bis 46 Zloty (8,3 bis 10,1 Euro) verkaufen, wie der Konzern im südafrikanischen Stellenbosch mitteilte.

Insgesamt werde die vor allem in Osteuropa und Großbritannien aktive Pepco damit an der Börse mit 4,8 bis 5,8 Milliarde Euro bewertet. Der Ausgabepreis soll am 14. Mai feststehen, erster Handelstag ist der 26. Mai. Die nach einem Bilanzskandal hoch verschuldete Steinhoff - früher in Österreich an Kika/Leiner beteiligt - braucht den Erlös aus dem Börsengang, um ihre Gläubiger zu befriedigen.

(APA/Reuters)