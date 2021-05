Warnung vor kippenden Grabsteinen

Die Friedhöfe Wien schreiben Grabbesitzer an, dass Grabsteine wegen baulicher Mängel saniert werden müssen. Die Betroffenen reagieren nicht immer mit Verständnis.

Wien. „Beanstandung durch die Friedhofsverwaltung ohne jeden Grund.“ Diesen Vorwurf erhebt Otto Lam in einem Brief an die Verwaltung des Wiener Zentralfriedhofs. Er sei überrascht gewesen, sagt er im Gespräch mit der „Presse“, als er Anfang April einen Brief der Friedhöfe Wien bekam. In dem wurde ihm mitgeteilt, dass der Grabstein seiner Eltern und Großeltern „als nicht ausreichend kippsicher beurteilt“ wurde. Und dass er die Mängel so rasch wie möglich beheben lassen muss.