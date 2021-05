Frau aus Mali brachte in Marokko Neunlinge zur Welt

Nach der Ultraschall-Untersuchung rechneten die Ärzte mit sieben Babys. Die Überlebenschancen der Mehrlingskinder sind aufgrund der häufig frühen Geburt gering.

Das war dann doch eine Überraschung für alle Beteiligten: Eine Frau aus Mali hat in einem Spital in Marokko Behördenangaben zufolge Neunlinge zur Welt gebracht. Gerechnet hatten die Ärzte nach einem Ultraschall mit sieben Babys, wie das Gesundheitsministerium Malis mitteilte. Demnach bekam die Frau am Dienstag fünf Mädchen und vier Buben per Kaiserschnitt. Der Mutter gehe es gut. Über den Zustand der Kinder machte das Ministerium zunächst keine Angaben.

Die Kinder wurden laut marokkanischen Medien in der Stadt Casablanca geboren. Die Frau aus Mali war Ende März in das nordafrikanische Land verlegt worden, um ihr und ihren Babys eine bessere Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.

Die malische Gesundheitsministerin, Fanta Siby, erklärte in einem Statement gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: „Mutter und Babys geht es gut so weit.“ Sie werde von einem malischen Doktor auf dem Laufenden gehalten, der die Frau nach Marokko begleitet habe. Die Rückkehr solle in mehreren Wochen erfolgen.

Das „Guinness-Buch der Rekorde" listet drei Fälle von Zehnlingen. Häufig überleben Mehrlingskinder aber nicht, da sie meist zu früh geboren werden. Aus den USA ist aber auch ein Fall bekannt, in dem alle Babys nach einer Achtlingsgeburt überlebten.

(APA/dpa)