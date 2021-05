Der sechste Sinn der Fledermäuse liegt in der Hornhaut ihrer Augen

Bei ihren Zügen orientieren sich Fledermäuse am Magnetfeld der Erde. Forscher an der Ostsee erkundeten, wie sie das tun.

Von Ameisen über Lachse bis zu Pferden, von Maikäfern über Aale bis zu Tauben – an unzähligen Tierarten wurde nachgewiesen, dass sie einen Magnetsinn haben, dass sie also das Magnetfeld der Erde wahrnehmen und sich daran orientieren. Doch es ist erstaunlich wenig klar, wie sie das tun. Eine verdächtige Substanz ist das ferrimagnetische Mineral Magnetit (Fe 2 O 3 ), von dem etwa Tauben Körnchen im Schnabel haben, die auf den Trigeminus drücken können. Bei anderen Vögeln, z. B. Rotkehlchen, wurde ein Magnetsinn in den Augen lokalisiert, genauer: in der Netzhaut, wo Cryptochrome – Moleküle mit ungepaarten Elektronen – auf Magnetfelder reagieren.