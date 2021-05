Durch diese Hohlweg-Gasse sollten Sie kommen

Die Kreuttal-Radroute im Weinviertel ist dann besonders zu empfehlen, wenn sie verkürzt wird.

Es war ein Versuch – ein voller Erfolg war es keiner. Der Sport-Club, der seine Aktivitäten viel zu oft im Süden von Wien entwickelt, wollte wieder einmal nördlich der Stadt unterwegs sein. Dazu passte, dass neulich ein Leser uns das Kreuttal im Weinviertel als Rennradrevier empfahl.

Also machten wir uns einfach auf die Kreuttal-Radroute. Bloß: Einfach war das nicht. Der GPX-Track, der auf www.weinviertel.at zum Download bereitsteht, beginnt auf dem Treppelweg entlang der Donau in Langenzersdorf. Für wen eigentlich? Für amphibische Landeeinheiten, die dort Radler absetzen?! Dann will die Route über kaum vorhandene Gehwege und durch Fahrverbote führen. Aber zugegeben: Ohne Navi wäre es noch schwieriger, der nur mittelgut beschilderten Strecke zu folgen.

Die nördliche Schleife ist die weitaus feinere Grafik: "Die Presse"/Gregor Käfer

Am flachen Land, wo keine topografischen Gegebenheiten den Verlauf von Wegen bestimmen, leuchtet das Zickzack zwischen den Feldern nicht gleich ein, außer vielleicht für Hasen, die ihre Flucht planen (wenn sie das denn bewusst machten). Die Bodenbeschaffenheit: gemischt aus Asphalt, Schotter und tief im Traktor-Fischgrät gefurchter Erde, wobei man von Glück sagen kann, wenn sie so trocken ist wie dieser Tage. Für ein Rennrad ist das aber keinesfalls ideal.

Weit geht es durch die Felder Benedikt Kommenda

Nach 24 km im Kreuttal angelangt, versteht man aber, warum Radler es mögen: eine ruhige, sanft-hügelige und waldige Gegend, in der auch die Fahrt über Straßen ein Genuss ist. Zumindest an einer Stelle muss man unbedingt stehen bleiben: in Hautzendorf, um eine bezaubernde Hohlweg-Kellergasse anzuschauen. Bis zur nächsten Ausschank im Heurigen am Beginn dauert es allerdings coronabedingt noch ein bisschen. Vorschlag: Verkleinern Sie die Kreuttal-Route auf die nördliche Schleife (31 km), dann haben mehr Freude daran.

