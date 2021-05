Schicksalswahlen für ein Königreich

Die Tories und Premier Johnson gehen mit einem Coronabonus in die Regionalwahlen. Schottland und Wales aber wollen sich von London lossagen.

Für die britische Regierung unter Premierminister Boris Johnson wird es der erste Test an der Wahlurne seit den Parlamentswahlen 2019, dem Ausbruch der Coronakrise 2020 und dem Vollzug des Brexit 2021 sein: In Schottland und Wales werden morgen, Donnerstag, neue Landesparlamente gewählt. In 143 englischen Städten – darunter Metropolen wie London, Manchester und Liverpool – und Gemeinden werden die lokalen Vertretungen ermittelt und in Hartlepool ein Parlamentssitz neu vergeben. „Es ist Zeit für einen Wechsel“, erklärte Johnson am Montag bei seinem dritten Wahlkampfauftritt in der nordenglischen Hafenstadt.



Ein Sieg in Hartlepool hätte hohen Symbolwert, denn seit seiner Gründung 1974 war der Wahlkreis stets in der Hand von Labour. Es würde den Anspruch Johnsons, die traditionelle „Red Wall“ in Nordengland durchbrochen zu haben, unterstreichen. Die Chancen stehen gut, wie auch die zahlreichen Besuche des Premiers zeigen: Den Konservativen genügt es am Donnerstag, jene Stimmen einzusammeln, die 2019 die mittlerweile aufgelöste Brexit Party gewinnen konnte. Aber auch in anderen Wahlkreisen in der Region dürfen die Tories der Wahl mit Zuversicht entgegensehen: Nach einer Umfrage von YouGov könnten sie in den früheren Labour-Hochburgen um bis zu neun Prozentpunkte zulegen.

Lügt Johnson? Ist er korrput?

Das ist umso bemerkenswerter, als Johnson zuletzt in London ordentlich ins Straucheln geraten ist. Die Finanzierung des Umbaus seiner Dienstwohnung ist mittlerweile Gegenstand einer amtlichen Untersuchung. Seine angebliche Aussage: „Lieber sollen sich die Leichen in den Straßen türmen, als dass wir einen neuen Lockdown verhängen“, bestreitet Johnson zwar. Doch 52 Prozent der Briten glauben, dass ihr Premierminister lügt, und 42 Prozent halten ihn für korrupt.

SNP vor absoluter Mehrheit?

Dennoch bleibt kaum etwas an ihm haften: Zum einen gibt es heute wohl keinen einzigen Wähler mehr, der sich Illusionen über den Charakter von Boris Johnson macht. Zum anderen zählt für sie etwas anderes: Nach einer Erhebung der University of Essex ist für 59 Prozent der Wähler die Coronakrise die entscheidende Frage.



Trotz eines Rückgangs in der Zustimmung bleiben die Konservativen landesweit vor der oppositionellen Labour Party. Das erfolgreiche Impfprogramm mit bereits mehr als 50 Millionen verabreichten Impfungen belohnen die Bürger mit 45 Prozent Zustimmung.

Einen ähnlichen Bonus werden bei der Wahl auch andere Verantwortungsträger bekommen. In Schottland dürfen sich die Nationalisten (SNP) berechtigte Hoffnungen auf eine absolute Mehrheit machen. Das wäre ein Fanal für die von London abgelehnte Unabhängigkeit. Regierungschefin Nicola Sturgeon warf Johnson bereits den Fehdehandschuh hin: „Wenn er glaubt, ein neues Referendum aufhalten zu können, wird er die Gerichte einschalten müssen.“

Die Traditionsparteien Labour und Tories kämpfen in Schottland nur darum, wer weniger schlecht abschneidet. Die Wahl werde „ziemlich scheußlich“ ausgehen, sagt ein führender Konservativer hinter vorgehaltener Hand.

Zu ruhiger Labour-Chef?

Nicht viel höher sind die Erwartungen bei der Labour Party, in der Parteichef Keir Starmer bei seiner ersten Wahl seit seiner Amtsübernahme vor einem Jahr immer mehr unter Druck gerät. Mit seinem ruhigen und abwägenden Stil kommt Starmer nicht gegen Johnson an.

Chancen rechnen sich die Konservativen auch bei den Bürgermeisterwahlen in den West Midlands und im Tees Valley aus, dagegen wird die Führung von London und Manchester fest in den Händen der Labour-Kandidaten Sadiq Khan und Andy Burnham bleiben. In Wales, wo Labour seit Einsetzung eines Regionalparlaments 1998 ununterbrochen regiert, kann die Partei sogar auf eine absolute Mehrheit hoffen. Auch dort wird die Unabhängigkeit angesichts des Brexit zunehmend zum Thema: 39 Prozent der Waliser sagen heute, sie wollen eine Abspaltung von Großbritannien, „wenn Wales dann wieder der EU beitreten kann“.

Ergebnis erst am späten Freitag

Mit der Auszählung der Stimmen wird erst Freitagfrüh begonnen, erste Ergebnisse werden nicht vor dem frühen Abend erwartet. In Schottland ist erst am Samstagabend mit Ergebnissen zu rechnen.